بارتي تعبر مأزق «كاخا ماخيكا»

مدريد (أ ف ب)

عبرت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور الثالث من دورة مدريد للتنس، ثانية دورات الألف نقطة للسيدات، بعدما تغلّبت على السلوفينية تامارا زيدانشيك في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات.

واهتز أداء بارتي لفترة وجيزة أمام زيدانشيك إذ فازت بشوط واحد في المجموعة الثانية. لكن الأسترالية استعادت توازنها في المجموعة الفاصلة لتنتهي المباراة لصالحها 6-4، 1-6، و6-3 في أقل من ساعتين على ملعب "كاخا ماخيكا".

وستواجه بارتي في الدور المقبل البولندية إيجا شفيونتيك الفائزة على الألمانية لاورا سيجموند 6-3 و6-3. وستكون مباراة بطعم خاص، لأنها ستجمع بين بطلتي فرنسا المفتوحة لعامي 2019 و2020. وقالت بارتي التي ستواجه منافستها للمرة الأولى: هي مباراة انتظرها بفارغ الصبر. وتابعت: تدربت مرة وحيدة معها في ملبورن، وكانت فعلاّ مذهلة، تتحرك بشكل رائع على الأرض الترابية وبإمكانها أن تتزحلق على الجهتين، وهي تعشق السيطرة على الملعب. وردت شفيونتيك، ابنة الـ 19 عاماً، التحية للأسترالية قائلةً: هي لاعبة صلبة جداً، والأقوى في الملاعب، مضيفة: سألعب المباراة من دون أي توقعات لأنها المصنفة أولى عالمياً، أنا سعيدة للعب ضدها، الأمر مثير، أريد أن ألعب مباراة جيدة وأن استمتع.

وستكون كلاهما من بين المرشحات الأوفر حظاً في رولان جاروس الشهر المقبل، إذ رفعت بارتي بفوزها الأخير عدد انتصاراتها المتتالية على الملاعب الترابية إلى 13 فوزاً. وتسعى المصنفة الأولى إلى الفوز بلقبها الأول لبطولات رابطة المحترفات العام الحالي في مدريد، بعدما نجحت بالفعل في إحراز ألقاب دورات شتوتجارت بألمانيا، وميامي في الولايات المتحدة، و"يارا فالي كلاسيك" في ملبورن.