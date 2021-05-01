سان جيرمان.. صدارة مؤقتة بالفوز على لانس

باريس (رويترز)

اعتلى باريس سان جيرمان صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد أن سجل نيمار هدفاً وصنع آخر في الفوز 2-1 على ريسنج لانس اليوم السبت.

وافتتح نيمار التسجيل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه ماركينيوس في الشوط الثاني، ليضع باريس سان جيرمان، الذي يزور مانشستر سيتي بحثاً عن تعويض خسارته 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، على القمة برصيد 75 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وسيستعيد ليل، الذي يملك 73 نقطة، الصدارة إذا انتصر على نيس في وقت لاحق اليوم. وبقي لانس، الذي قلص الفارق مع باريس سان جيرمان بعد مرور 61 دقيقة عن طريق إجناسيوس جاناجو، في المركز الخامس برصيد 56 نقطة متقدماً بعدد الأهداف المسجلة على أولمبيك مرسيليا.