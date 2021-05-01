غزارة تهديفية في دوري الكرة الشاطئية

دبي (الاتحاد)

تتواصل في الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة في منطقة الخوانيج بدبي منافسات بطولة دوري كرة القدم الشاطئية، التي ينظمها اتحاد الكرة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشهد غزارة تهديفية كبيرة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة عن فوز فريق الإمارات على فريق بينونة 15-4، بينما فاز فريق شباب الأهلي 1 على فريق إكسبو 2020 بخمسة أهداف لهدفين، ضمن منافسات المجموعة الأولى. وشهدت مباريات المجموعة الثانية، فوز فريق شباب الأهلي 2 على فريق اتحاد كلباء 8-6، وفريق دي أكس بي على فريق شرطة دبي 4-3، فيما فاز فريق أيه أف سي على فريق الرايس سنتر 5-4.

وتصدر فريق الإمارات جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالتساوي مع شباب الأهلي1 «الثاني» بنفس عدد النقاط، وحل إكسبو 2020 ثالثاً، وشنغهاي «الرابع» ولكل منهما 3 نقاط، وبينونة «خامساً» من دون نقاط.

في المقابل تصدر فريق دي أكس ي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه فريق شرطة دبي «ثانياً»، وأيه أف سي «ثالثاً» ولكل منهما 7 نقاط، ثم الرايس سنتر «رابعاً» بـ 6 نقاط، شباب الأهلي 2 «خامساً» 3 نقاط، واتحاد كلباء «سادساً» من دون نقاط.