المنصوري يُشارك في اجتماع «مسابقات غرب آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا لكرة القدم في اجتماع اللجنة الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حسين سعيد رئيس اللجنة وبمشاركة الأعضاء.

واستعرض الاجتماع استراتيجية اتحاد غرب آسيا لعام 2021، والمتمثلة بوضع البطولات بما يتناسب مع أجندة الاتحاد الآسيوي بحيث تعتبر كبطولات تحضيرية للاستحقاقات الآسيوية والدولية، وزيادة المنافسة وتوفير بطولات للاتحادات الأعضاء لضمان استمرارية النشاط لجميع الفئات العمرية، والذي يضمن تحقيق الأهداف الفنية المنشودة.

كما تم الاطلاع على التقرير الخاص بالبطولات التي يستعد اتحاد غرب آسيا لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، وهي بطولة الرجال العاشرة، بطولة تحت 23 الثانية، بطولة الشباب الثانية، بطولة الناشئين الثامنة، البطولة الشاطئية الثانية، البطولة السابعة لكرة الصالات للرجال، بطولات كرة القدم الإلكترونية.