«الركلة المهدرة» تنقذ «صدارة أتليتيكو»

إلتشي ( رويترز)

حافظ أتليتيكو مدريد على فرصه في الصراع الرباعي على لقب الدوري الإسباني، بفوز صعب 1-صفر على إلتشي المتعثر بمساعدة الحظ بعد أن أهدر الفريق المضيف ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم السبت.

وأحرز ماركوس يورينتي الهدف الوحيد بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 23، لكنه تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد لمس الكرة بيده خلال دفاع أتليتيكو عن الفارق البسيط في الصدارة.

ونفذ فيدل تشابيس لاعب وسط إلتشي ركلة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم ليبقى فريق المدرب دييجو سيميوني على قيد الحياة في سباق القمة، بينما يظل إلتشي قابعاً في المركز 18.

وبهذا الانتصار رفع أتليتيكو رصيده إلى 76 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أوساسونا في وقت لاحق اليوم وبرشلونة ثالث الترتيب الذي يزور فالنسيا غداً الأحد. ويملك إشبيلية 70 نقطة قبل استضافة أتليتيك بيلباو بعد غد الاثنين.