«شهب» تطير بناموس الثنايا الأبكار «المحليات» في مهرجان الوثبة

محمد سيد أحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

تصدرت «شهب» لمطر محمد دحروج العامري منافسات أول أشواط فئة الثنايا، والتي أقيمت مساء اليوم ضمن مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، حيث قطعت «شهب» مسافة 8 كلم بزمن بلغ 12:56:0 دقيقة، وأقيمت في الفترة المسائية 14 شوطاً لفئة الثنايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، وشهدت مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي الشوط الثاني كسبت «راهية» لبطي سيف علي السبوسي ناموس الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق بتوقيت قدره 12:43:06، وفي الشوط الثالث للثنايا جعدان محليات فاز «مشكور» لسالم بخيت النوبي العامري بالمركز الأول وبتوقيت قدره 13:02:07، وفي الشوط الرابع حلق «شاهين» لسعيد قنازل مسلم حمرور العامري بالمركز الأول والناموس بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 12:57:3، وأهدت «مراسيل» مالكها سعيد حمد مصلح الأحبابي ناموس الشوط الخامس، بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 12:53:0، وفي الشوط السادس انتزعت «الظبي» لأحمد سلطان الحلامي المركز الأول وبتوقيت قدره 12:46:09، وحل «مشغل» لسعيد حمد مطر المنصوري بالمركز الأول في الشوط السابع وقطع مراحل السباق بتوقيت بلغ 12:59:0، وفي الشوط الثامن حلق «الشبابي» لحمد سالم سليم الكتبي بالمركز الأول والناموس بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:50:6، وفي الشوط التاسع كانت «سلاطين» لسعيد سالم مصبح صروخ النعيمي على موعد مع الناموس بعد وصولها في المركز الأول وبزمن قدره 12:59:3، وفي الشوط العاشر جاءت «صراير» لمطر محمد دحروج العامري في المركز الأول وبزمن قدره 12:50:9، وفي الشوط 11 كسب "زيزوم" لسيف مبارك الخييلي المركز الأول والناموس وقطع مراحل الشوط في 12:57:6، وفي الشوط 12 كسب «نايف» لأحمد سلطان الحلامي المركز الأول، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 12:52:4، وفي الشوط 13 كانت «الزود» لسعيد أحمد سعيد بن حلوة الكتبي على موعد مع المركز الأول وبتوقيت بلغ 12:44:4، وفي آخر أشواط الفترة المسائية والشوط 14 كانت «مياسة» لمبارك بالعود العامري على موعد مع المركز الأول والناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 12:42:9. وحصل الفائزون بالأشواط الأربعة الرئيسية الأولى على 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، فيما حصل بقية الفائزين على جائزة نقدية بلغت 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين في المراكز من الثاني إلى العاشر.