0.007 من الثانية تحرم هاميلتون من إنجاز الـ 100

لشبونة (أ ف ب)

حرم سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس زميله بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، من تسجيل التوقيت الأسرع الـ 100 في مسيرته في التجارب الرسمية لسباق جائزة البرتغال الكبرى، السبت، بعدما تفوق عليه على حلبة بورتيماو، التي تستضيف الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا1.

وحال بوتاس دون تحقيق «السير» هاميلتون هذا الإنجاز بفارق 0.007 ثانية، علماً أن الفنلندي سجل توقيتاً قدره 1.18.348 دقيقة. وهي المرة الأولى هذا العام التي يدّون فيها بوتاس اسمه على لائحة الأسرع في «امتحان» يوم السبت، والـ 17 في مسيرته.

وقال بوتاس: إنه شعور رائع أن تكون في المركز الأوّل، مضيفاً: أشعر وكأن الأمر طال. لقد كانت نقطة ضعف بالنسبة لي في الجولتين الأولى والثانية. يعمل الفريق بجهد طوال الأسبوع وتمكنا من تحقيق مركز جيد لسباق الغد. في المقابل، أثنى هاميلتون على إنجاز زميله وعلى هيمنة مرسيدس على خط الانطلاق، وقال: لم نتوقع ما حصل. علينا أن نكون سعداء لذلك، لم تكن اللفة المثالية ولكن بذلت قصارى جهدي.

وأضاف: لا يمكن أن تكون راضياً، وعلينا أن نتابع تقدمنا وأنا سعيد بما نفعله والخطوات التي نخطوها. وسينطلق خلف ثنائي فريق«الأسهم الفضية»، ثنائي فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس في المركزين الثالث والرابع توالياً. وكان فيرستابن سجل أسرع توقيت خلال التجارب، إلا أن لجنة الحكام ألغت توقيته بسبب اجتياز السائق الهولندي لحدود الحلبة حيث كاد أن يخرج عن المسار عند المنعطف الرابع.

وعبّر الهولندي عن عدم رضاه بالقول: لم أكن راضياً عن النتيجة. انزلقت السيارة عند المنعطف الرابع وطوال عطلة نهاية الأسبوع لم أكن مرتاحاً داخل مقصورة السيارة. وحلّ في المركز الخامس سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، متقدماً على الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين). فيما لم يتمكن سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو من تحقيق أفضل من المركز الثامن. وسجل الفرنسي الآخر بيار جاسلي (ألفاتاوري) تاسع أسرع توقيت، أمام بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل العاشر الذي قدّم أفضل أداء له خلال التجارب الرسمية منذ انضمامه إلى فريق أستون مارتن قادماً من فيراري مطلع العام الحالي.

ويتصدر هاميلتون ترتيب السائقين بفارق نقطة عن فيرستابن بفضل تحقيقه أسرع لفة في جائزة إميليا رومانيا الكبرى، بعدما فاز البريطاني في الجولة الأولى في البحرين والهولندي في الثانية على حلبة إيمولا.