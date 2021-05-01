سلمان بن إبراهيم: صورة «الأبطال» تعكس تماسك المنظومة الآسيوية

كوالالمبور (الاتحاد)

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بنجاح مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة.

وأكد بن إبراهيم أن المستويات الفنية والتنافس المثير على خطف بطاقات التأهل لدور ربع النهائي حتى آخر مباراة خلق طابعاً قوياً للمنافسة وترجم قوة الكرة الآسيوية وعطاء أنديتها ونجاح انطلاقة البطولة في الوضع الاستثنائي العالمي للمرة الثانية. وأضاف: نحن فخورون بواقعنا الذي صمد أمام أعنف أزمة عالمية صحية، حيث تكاتفنا وخططنا جيداً وواصلنا رحلة العمل للأمام لتواصل مسابقاتنا على صعيد الأندية والمنتخبات الاستمرارية باحترافية ودقة تجسد روح القارة الآسيوية وعمق وحدتها وتماسكها.

وأبدى آل خليفة سعادته بنجاح التنظيم الإداري والفني الذي شهدته استضافة المجموعات الخمس قائلاً: الاتحادات الوطنية الآسيوية هي أهم مرتكزات العمل الكروي في القارة والنجاحات المبهرة الذي تشهدها كافة بطولات الاتحاد الآسيوي تعكس وحدة الهدف وشغف التميز ودقة التنسيق وعمق العلاقة بين الجميع، وما يزيد الفخر والتقدير هو تزامن تحقيق ذلك مع احترافية التعامل مع البروتوكولات الصحية العالمية لأزمة «كوفيد- 19» والذي نتج عنه نجاح مهم في سير المنافسات بشكل آمن يدعو للاعتزاز بدور الكوادر الطبية واللوجستية المساندة وهم خط الدفاع الأول دوماً.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أقدم الشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم والذي استضاف المجموعات الأولى والثالثة والرابعة بشكل متميز يؤكد متانة العمل واحترافيته وتميز كوادره بقيادة أخي ياسر بن حسن المسحل، كما أقدم وافر التقدير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم والذي استضاف المجموعة الثانية بنجاح تام غير مستغرب بقيادة أخي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كما أشيد بنجاح الاتحاد الهندي لكرة القدم في استضافة المجموعة الخامسة بقيادة برافول باتيل الذي أقدم له الشكر والتقدير.