الأهلي المصري يضع حجر أساس ستاد النادي الجديد





القاهرة (د ب أ)

وضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، حجر أساس ستاد النادي الجديد بالشيخ زايد. ووجه الخطيب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما لمسه من الدعم السريع منه لدفع عجلة التنمية ‏الرياضية. فيما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أنه يؤمن بالرياضة وأهميتها الكبيرة للمجتمع؛ لأنها تهتم بالشباب في المقام الأول، مقدماً التهنئة لجماهير النادي على وضع حجر الأساس لإنشاء ستاد الأهلي. وقال الجزار في المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية منذ عام 2014 عندما تولى الرئيس السيسي منصبه تسعى إلى مضاعفة الجزء المعمور من الأراضي المصرية، وهناك مخطط للتطوير، وأن يعيش الشعب المصري على 12 أو 14 % من مساحة الدولة، وبالفعل تعمل الحكومة على ذلك بشكل جدي، وأن تصل المساحة أيضاً إلى 5.14 %. وأضاف أن بناء ستاد الأهلي يعد جزءاً من هذه الرؤية، التي ترجمت على أرض الواقع في هذا المشروع، مؤكداً أن النوادي والأنشطة الرياضية تشكل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، كما أنها نوع من العمران الذي تهتم به الدولة وتسعى له بقوة. من جانبه ، قال وزير الرياضة المصري اشرف صبحي في المؤتمر الصحفي إن وضع حجر أساس النادي الأهلي، يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم ستاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية.