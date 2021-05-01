السيتي يضرب كريستال بالاس ويقترب من التتويج الرسمي بـ «البريميرليج»





لندن (د ب أ)

اقترب فريق مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري. وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أجويرو في الدقيقة 57 وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 59 ليرفع سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر. ويمكن لفريق مانشستر سيتي أن يتوج بلقب الدوري رسمياً غداً الأحد في حال خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول. وجاءت بداية المباراة متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء في العشر دقائق الأولى من اللقاء، كما تبادلا المحاولات الهجومية التي لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين. وبمرور الوقت بدأ فريق مانشستر سيتي يستحوذ على الكرة ويفرض سيطرته على مجريات اللقاء، في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. ورغم المحاولات المتتالية للفريقين ولكن اللعب انحصر في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 28 والتي شهدت أولى الفرص الخطيرة لفريق كريستال بالاس عندما استلم جويل وارد الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي، لتحدث حالة من الارتباك قبل أن تصل الكرة إلى كريستيان بنتيكي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي مانشستر سيتي وخرجت لركلة ركنية لكم تستغل. وفي الدقيقة 36 ألغى الحكم هدفاً لفريق مانشستر سيتي عندما لعبت تمريرة خلف مدافعي كريستال بالاس داخل منطقة الجزاء، قابلها جابرييل جيسوس بتسديدة قوية لتعانق الكرة الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل جيسوس. واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف التقدم لكنهما فشلا في ذلك، ليمر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وأسفرت محاولات مانشستر سيتي عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 57، عندما مرر بينجامين ميندي الكرة إلى سيرخيو أجويرو، الذي استلمها داخل منطقة جزاء كريستال بالاس وسدد كرة قوية عانقت الشباك. وفي الدقيقة 59 سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني، عندما مرر رحيم سترلينج الكرة إلى فيران توريس على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 62 كاد رحيم سترلينج أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي، عندما استلم تمريرة بينية ليدخل بالكرة إلى منطقة جزاء كريستال بالاس من الناحية اليسرى، وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن. وبمرور الوقت بدأ فريق كريستال بالاس يبادل مانشستر سيتي للهجمات في محاولة لتسجيل هدف يقلص به الفارق، ولكن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 2 / صفر.