الرحماني: الخيول العربية تعيش عصرها الذهبي بدعم منصور بن زايد





محمد حسن (دبي)

أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، أن سباقات الخيول العربية الأصيلة تعيش الآن عصرها الذهبي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال: توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كانت واضحة وهي التركيز على المصلحة العامة للخيول العربية في جميع المضامير، وإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل ودعمه في جميع المجالات. جاء حديث الرحماني على هامش حفل سحور أقامه على شرف الصحفيين العاملين في مجال الفروسية أمس بقلعة الرمال بدبي، وقال الرحماني إنه محظوظ بأن شهدت رئاسته للاتحاد الدولي هذا الدعم الكبير من دولة الإمارات، والذي يأتي تأكيداً على الدعم الذي توليه الدولة للخيول العربية، استمراراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقال الرحماني: إن أهم برامجه التي سيدخل بها للانتخاب للدورة الجديدة لرئاسة الاتحاد، هي إكمال ما بدأ من إنجازات، خاصة في الدول التي بدأ معها الاتحاد من الصفر، وأنجز فيها عملاً كبيراً يحتاج للمزيد من الدعم للاستمرارية والثبات، ثم الحفاظ على المنجزات التي تمت. وأضاف: من أهم البرامج، هو دعم عدد من المضامير لاستقطاب معظم الفئات من الخيول، فضلاً عن زيادة التعاون فيما بين الدولة الجديدة المنضمة للاتحاد، وتبادل الخبرات والخيول المنتجة كالفحول والأفراس. وقال الرحماني: سباقات الخيول العربية الأصيلة تعيش الآن أفضل عصورها من جميع النواحي، حيث زاد عدد السباقات بصورة لافتة وتبعه زيادة في عدد الجوائز، مما أسهم في زيادة قاعدة الملاك والمربين. وقال: فترة الأربع سنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في مختلف الأصعدة، حيث زادت الميادين وانتظمت العديد من الدول في سباقات مبرمجة، بعدما كانت متوقفة لفترات طويلة، بالإضافة إلى اتساع قاعدة إنتاج الخيول العربية، حيث زاد الطلب على الفحول ذات الأرقام العالية. وقال الرحماني: عام 2020 كان بداية جديدة لمنحى تطور الخيول العربية، مشابهة لما حدث للخيول المهجنة الأصيلة «الثرابريد» قبل نحو 30 عاماً، حيث أصبح الاهتمام بالسلالات على حسب التخصص بالمسافات أو الأرضية أو حتى اختلافات المضامير. وقال: إن الاتحاد الدولي نجح في تحقيق جميع الأهداف التي وضعها، وذلك عبر إدراك أهمية النزول إلى الميادين ومعرفة التحديات على أرض الواقع، وهذا ما مكن الاتحاد الدولي من اكتساب المزيد من الخبرة والثقة، التي أسهمت في تحقيق اختراقات في العديد من الدول بالنقاشات والحوارات المثمرة. وقال الرحماني: الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية قام بجهود كبيرة خلال العام الماضي لإنجاح جميع سباقاته، على الرغم من التحديات الضخمة التي واجهت جميع الأنشطة الرياضية، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، وقال: إن جميع السباقات أقيمت في وقتها ولم يتم تأجيلها أو إلغاؤها. وكشف الرحماني عن محطات جديدة لسلسلة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مضيفاً أن النسخة الـ28 ستواصل أيضاً حضورها القوي ضمن المضامير العالمية في أوروبا وأميركا، استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية.

