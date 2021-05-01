رايولا: دورتموند لن يقاوم إغراءات الريال وبرشلونة

مدريد (د ب أ)

يواجه فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صعوبة محتملة في الإبقاء على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد الصيف المقبل، وذلك وفقاً لما أشار إليه وكيل اللاعب.

وقال مينو رايولا، وكيل اللاعب، لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت: إذا طلبت أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة، وهما ناديان كبيران ولهما تاريخ كبير، التعاقد مع هالاند سيكون من الصعب الرفض.

وذكر نادي دورتموند أنه لن يترك هالاند «20 عاماً» يرحل ولكن رايولا قال: سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا البيان سيظل سارياً حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وقال رايولا إن هالاند لم يعرب عن أمنية بشأن اللعب لناد معين، ولكن كل الأندية الكبيرة تريده، مضيفاً أن المال لن يكون فقط العامل الحاسم في الصفقة، حيث يجب أن يتوافر مشروع مهم أيضاً.