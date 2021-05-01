«الآسيوي» يدرس إقامة ثمن وربع نهائي «الأبطال» بنظام التجمع

معتز الشامي (دبي)

تترقب لجنة الطوارئ والأزمات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموقف النهائي، فيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، ومدى تأثر الدول الآسيوية منها، بالإضافة للتأثيرات الخاصة بظروف الحجر الصحي بين الدول بمختلف مناطق القارة، وذلك قبل حسم القرار النهائي في شكل مباريات دوري الأبطال في قادم الجولات.

وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مازال يطرح على الطاولة، مسألة استمرار نظام البطولة المجمعة في الأدوار النهائية، وهو ما يعني دمج مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من البطولة لتقام بنظام البطولة المجمعة، حال تعذر إقامتها بنظام المباراة الواحدة كما هو مقرر حالياً.

وكان الاتحاد القاري قد حدد توقيت مباريات دوري الأبطال لدور الـ16 ودور الـ8 ليقام في سبتمبر المقبل، بواقع مباراة واحدة لكل دور، ولكن ليس بنظام البطولة المجمعة، وقد تحدد لها بشكل مبدئي يوما 13 و14 سبتمبر لدور الـ16، بينما مباريات ربع النهائي تقام يومي 27 و28 سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائي من مباراتين ذهاباً وإياباً، ويكون موعد الذهاب في 19و20 أكتوبر المقبل والإياب 26 و27 من نفس الشهر، فيما ويعود النهائي لنظام الذهاب والإياب أيضاً، بحيث يقام الذهاب فيه يوم 21 نوفمبر والإياب يوم 27 من نفس الشهر.

وتفيد المتابعات أن الخطة البديلة حال تعذر الالتزام بتلك المواعيد، للأسباب المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حول القارة، ستكون بلعب دوري الـ16والـ8 بنظام البطولة المجمعة، ثم انتظار الموقف في شهر أكتوبر، وفي حالة تعذر الذهاب والإياب أيضاً لنصف النهائي، ستقام مبارياته بنظام البطولة المجمعة عبر تقليص الفاصل الزمني بين الذهاب والإياب، وقد يطرح إقامتهما على ملاعب محايدة، وهو ما سيتحدد بناء على المستجدات الخاصة بالجائحة، والتي قد تظهر تحسناً، وبالتالي الالتزام بجدول البطولة كما هو من دون تغيير.

وقد أوقعت قرعة البطولة ممثلا الإمارات في دور الـ16 وجهاً لوجه، حيث سيلتقي الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع الوحدة وصيف المجموعة الخامسة في دور الـ16، حيث اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى هذا الدور لمنطقة الغرب، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات. وشمل المتأهلون كأوائل مجموعاتهم كلاً من الاستقلال الطاجيكي، أول المجموعة الأولى، والشارقة أول المجموعة الثانية، والاستقلال الإيراني أول الثالثة، والنصر السعودي أول الرابعة، وبيرسيبوليس الإيراني أول الخامسة.

وتأهلت أفضل 3 فرق في الترتيب الثاني من المجموعات الخمس وتصدرها نادي الوحدة ثاني المجموعة الخامسة، كأفضل فريق صاحب الترتيب الثاني بالبطولة، ثم تراكتور الإيراني ثاني المجموعة الثانية، والهلال السعودي ثاني المجموعة الأولى. أما باقي مباريات دور الـ16، فتشهد مباراة تجمع الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني، فيما يتواجه الهلال السعودي مع الاستقلال الإيراني، ويلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني، ويتوقع أن تقام المباراتان على ملعب محايد بناء على قرار الاتحاد الآسيوي السابق.