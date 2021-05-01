انكورا بطل كأس أبريل للبولو في محطة الختام

دبي (الاتحاد)

توج فريق انكورا بكأس أبريل للبولو آخر بطولات الموسم في نادي الحبتور للبولو والفروسية، بعدما نجح في الفوز على منافسه هيسكث بنتيجة كبيرة 13-5، في نهائي مثير، ليحصد المركز الأول والكأس الأخيرة في الموسم الحالي، وحصل فريق هيسكث على المركز الثاني، فيما حصلت لورين ديكسون على جائزة أفضل لاعبة.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من نجاحات رغم ظروف الجائحة، وقال: بعيداً عن الفوز والخسارة، الموسم الحالي لبولو الحبتور والذي امتد إلى 7 أشهر يعد من أنجح المواسم في تاريخ اللعبة، فقد وصل إلى 18 بطولة متنوعة، سواء على مستوى الهانديكاب أو المراحل السنية، في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي.

ووجه الحبتور الشكر إلى فريق العمل وفريق الدعم اللوجستي الذي تحمل عبئاً إضافياً هذا الموسم، كي يخرج بهذه الصورة الرائعة، كما وجه الشكر لكافة الفرق التي شاركت في نشاط الموسم، واعتبرهم والشركات الراعية شركاء أساسيين في النجاح.