منتخب الجودو يغادر إلى جراند سلام كازان

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى المنتخب الوطني للجودو معسكره في مولدوفا، ويغادر منها غداً إلى روسيا للمشاركة في جراند سلام كازان، التي تقام من 5 إلى 7 مايو الحالي، ويتنافس فيها 430 لاعباً ولاعبة يمثلون 84 دولة، من بينها 10 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، الأردن، المغرب، لبنان، والجزائر، كما يشارك فريق من اللاجئين.

وتشهد بطولة كازان الروسية خوض لاعبنا فيكتور سكرتوف، الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، التي أقيمت مؤخراً في مدينة بيشكيك بقرغيزستان، ويخوض أولى مبارياته في كازان الخميس المقبل، فيما اعتذر زميلة إيفان ريما رينكو عن المشاركة في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، لتأثره بإصابة طفيفة في الكتف، لذلك فضل المالديفي باكال فياسيسلاف مدرب المنتخب، عدم مشاركته ليستعد بشكل أفضل لخوض مباريات بطولة العالم في بودابست.

وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أمس، اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب قبل مغادرته مولدوفا، حث فيه فيكتور وإيفان والمدرب باكال على المزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة، والاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو الذي يقام خلال الفترة من 23 وحتى 8 أغسطس 2021، والذي تسبقها المشاركة في بطولة العالم لكبار الجودو، التي تقام في العاصمة المجرية بودابيست خلال الفترة من 6-13 يونيو المقبل، وأن يحقق المنتخب نتائج إيجابية تؤكد طفرة الجودو الإماراتي.