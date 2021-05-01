«ملاذات» تحلق في «كنتاكي أوكس» بالانتصار المثير

كنتاكي (الاتحاد)

حققت المهرة «ملاذات» انتصاراً مثيراً في سباق كنتاكي أوكس الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي جري أمس، بمضمار تشرشل داونز لصالح إسطبلات شادويل العائدة إلى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وكانت المهرة بالغرة (البياض في وجه الفرس) ذات النجمة العريضة على رأسها، والمنحدرة من نسل «كيرلين» والفرس «دريمنج أوف جوليا»، غير مهزومة حين دخلت للتنافس في السباق الكلاسيكي لمسافة 1800 متر، بإشراف تود بلتشر وقيادة جون فلازكويز.

وبعد ظهر ذلك اليوم في تشرشل داونز، واجهت «ملاذات» المرشحة بنسبة (5 إلى 2) نخبة من 12 من المهرات في سن الثالثة، جميعهم كانوا يتنافسون على الجائزة وسط حضور بلغ 41.472 متفرج. وبعد مواجهة مثيرة بين المرشحات، أهدت «ملاذات» لقب السباق الكلاسيكي البالغ جائزته 1.25 مليون دولار أميركي، متفوقة بفارق عنق عن وصيفتها «سيرش ريزلت» بقيادة أراد أورتيز، ومسجلة زمناً وقدره 1:48:99 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «ويلز سيكريت».

وعقب قطع «ملاذات» خط النهاية قام فارس «سيرش ريزلت» اراد اورتيز، بتهنئة جون فلازكويز بالتربيت على ظهره، ويمثل الانتصار الفوز الرابع للمدرب تود بلتشر والثاني للفارس جون فلازكويز. ووضع الانتصار بليتشر وفلاسكويز في وضع يسمح لهما بدخول التاريخ للفوز بسباق كنتاكي ديربي البالغ جائزته 3 ملايين دولار، ولم يفز أي مدرب منذ بن جونز في عام 1952 بلقب أوكس وديربي كنتاكي معاً في نفس العام.

وقام جونز بذلك أيضاً في عام 1949 وفعله ديك طومسون في عام 1933، فيما فاز سبعة فرسان بسباق أوكس وديربي كنتاكي في نفس العام وآخرهم كان كالفن بوريل في عام 2009. تم استيلاد «ملاذات» في كنتاكي من الفرس «دريمنج أوف جوليا» ابنة «أي بي اندي» التي حلت في المركز الرابع في سباق كنتاكي أوكس عام 2013، وجدتها «دريمنج راش» فائزة بسباقين من الفئة الأولى. وبعد فوزها بسباق كنتاكي أوكس، رفعت «ملاذات» رصيد انتصاراتها إلى 5 من 5، وجمعت مكاسب مالية بلغت 1.125.150 دولار، علماً بأن سعر شرائها بلغ 1.050.000 دولار أميركي