قيمته 5 ملايين يورو فقط.. «المغمور» يحرج «كبار آسيا»!

منير رحومة (دبي)

شهدت مسابقة دوري أبطال آسيا 2021، مفاجأة من العيار الثقيل بطلها فريق مغمور لم يتجاوز على تأسيسه 13 عاماً فقط، وهو استقلال طاجيكستان، الذي أحرج كبار الأندية الآسيوية بتصدره المجموعة الأولى وحصد البطاقة المؤهلة إلى دور الـ16، بفريق لا تتجاوز القيمة السوقية للاعبيه 5 ملايين يورو، متفوقاً على كبار القارة رغم فارق الإمكانات مثل الهلال السعودي بطل نسخة 2019 وشباب الأهلي وصيف نسخة 2015.

وخطف استقلال طاجيكستان، الذي تأسس عام 2007 أنظار الجماهير في القارة من أول مشاركة له في دور المجموعات للبطولة الآسيوية، وحقق إنجازاً تاريخياً كأول فريق من طاجيكستان يتصدر مجموعته ويصعد إلى الدور الـ16، حيث جمع 10 نقاط، وتصدر على حساب الهلال بفارق الأهداف، ورغم خسارته في الجولة الأخيرة، فإنه حقق هدفه في الاحتفاظ بالمركز الأول.

وتألق استقلال طاجيكستان بنخبة من اللاعبين الشباب «المغمورين»، والذين يظهرون على الساحة القارية للمرة الأولى، ويعتبر أليشير دزاليلوف أغلى لاعب في القائمة، حيث تبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو. وحقق الفريق المغمور نتائج باهرة في المجموعة الأولى، أبرزها الفوز على «الزعيم» السعودي برباعية كاملة، في أكبر مفاجآت البطولة.

ويلاقي استقلال طاجيكستان فريق بيرسبوليس الإيراني في دور ال16 بطموح مواصلة المشوار الناجح وكتابة التاريخ في البطولة القارية.