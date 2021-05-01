دوري الخليج العربي.. 5 مشاهد بارزة في «التوقف الأطول»!

معتصم عبدالله (دبي)

حفلت فترة التوقف الأطول لدوري الخليج العربي للموسم الحالي 2020-2021، والتي استمرت لنحو شهر منذ مطلع أبريل الماضي، وصولاً إلى موعد انطلاقة الجولة 24 غداً، بالعديد من المشاهد على مستوى الأندية الـ 14، في انتظار جولات الحسم الثلاث المتبقية.

وتترقب جماهير دوري الخليج العربي «جولات الحسم»، في ظل السباق المحتدم على اللقب بين الجزيرة وبني ياس، وصراع الهبوط بين فرق حتا والفجيرة وعجمان، حيث تُلعب الجولات الثلاث المتبقية 24 و25 و26، والتي تقام بنظام اليوم الواحد في أيام 3 و7 و11 مايو، وظهرت أبرز مشاهد فترة التوقف.

التباين القاري

تباين مشوار ممثلي دوري الخليج العربي في الدورين التمهيدي والأول لدوري أبطال آسيا 2021، ما بين الرباعي العين، شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة، ففي الوقت الذي ودع فيه «الزعيم» و«الفرسان» من عتبتي الدورين التمهيدي والأول، تأهل «الملك» و«العنابي» لمواجهة مرتقبة بين الفريقين في دوري الستة عشر.

ثقة برازيلية

جدد ناديا الوصل وخورفكان على التوالي، الثقة بمدربيهما البرازيليين أودير هيلمان وكايو زاناردي، وأعلن «الإمبراطور»، الذي يحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد 39 نقطة استمرار هيلمان حتى 2023، بدورها جددت إدارة خورفكان «العاشر» برصيد 21 نقطة استمرار زاناردي في الموسم الجديد 2021-2022.

عودة وغياب

أعلن نادي بني ياس عودة مدافعه الشاب خالد العطاس بعد غياب شهرين بداعي الإصابة، ويبدأ المدافع المتألق برنامجاً طبياً وبدنياً خاصاً بشكل منفرد، تأهباً لانخراطه في التدريبات الجماعية، في المقابل شهدت فترة التوقف إعلان نادي الوصل غياب لاعبه ناصر محمود، لما يقارب 6 أشهر بداعي الإصابة التي أعقبت مباراة دبا الفجيرة الودية.

تتويج جديد

لم يمنع إخفاق الفريق الأول لنادي شباب الأهلي في مشواره القاري في أبطال آسيا، فريق تحت 21 سنة، من التتويج بلقبه الأول في دوري الخليج العربي برصيد 56 نقطة، ليكون اللقب الثالث لفرق الكرة بالنادي بعد تتويج «الفرسان» بكأسي السوبر والخليج العربي، وأعادت الرابطة جدولة روزنامة دوري تحت الـ 21 عاماً لاستغلال فترة توقف الدوري.

«ميركاتو» مبكر

بدأت الأندية التحضير مبكراً للموسم الجديد 2020-2021، بعدما جرى الإعلان عن الصفقات الجديدة على صعيد اللاعبين المواطنين قبل بداية «الميركاتو الصيفي»، حيث جاءت البداية من الوصل بضم الحارس محمد علي، قادماً من العروبة بطل الأولى، فيما أعلن الشارقة عن صفقة ثلاثية بضم ماجد راشد «اتحاد كلباء»، عبدالله كاظم «حتا»، خليل خميس «الفجيرة».