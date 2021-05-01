شوكوروف حديث الصحافة الأوزبكية بالصدارة مع «الملك»

علي معالي (دبي)

أطلقت الصحف الأوزبكية أسهم النقد اللاذعة لفريق باختاكور، وفي الوقت نفسه وجهت عبارات المديح إلى قائد وسط الشارقة الأوزبكي شوكوروف.

الانتقاد طال باختاكور بمنتهى القسوة بعد الهزيمة الكبيرة من الشارقة برباعية، والتي وصفتها صحف أوزبكستان بنكسة كروية كبيرة، وصورت فريق باختاكور والملقب بـ«الأسود» على هيئة «فأر» في يدي البرازيلي كايو لوكاس، والذي قدم مباراة كبيرة يوم الرباعية.

ووجهت الصحافة عبارات الثناء على ما يقدمه شوكوروف الأوزبكي بصفوف «الملك» ، خاصة وأنه قاد فريقه بمنتهى البراعة والثقة إلى صدارة المجموعة الثانية والتأهل لدور الـ16، وأن باختاكور خيب الآمال، ولم يظهر بالمستوى المتوقع للكرة الأوزبكية.

وعلق كموليدين مورزويف رئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم على ما قدمه الفريق قائلاً: من المؤسف أن يقدم باختاكور هذا المستوى، ويبدو أن رحيل بعض اللاعبين عن الفريق كان له تأثيره السلبي الكبير، خاصة ماشاريبوف الذي يلعب حالياً مع شباب الأهلي معاراً من نادي النصر السعودي، فهو ومعه دوستون حميدوف تركا فراغاً كبيراً في صفوف باختاكور.

وأضاف: رغم الظهور السيئ للفريق قارياً، لكنه ربما لن يتأثر بهذه الأحداث محلياً، فيظل باختاكور لديه الكثير من العناصر الشابة حالياً، التي تستطيع العودة لسابق قوتها.

وقال: بدون شك تأثر باختاكور برحيل مدربه السابق، ولا يمكن الحكم على المدرب الحالي الهولندي بيتر هيسترا في هذه النسخة الآسيوية رغم دفعه بالعديد من اللاعبين الشبان، لكن باختاكور لم يظهر بالشكل المشرف هذه المرة.