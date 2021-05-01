«تحقيق أمنية».. الطفل عمر يلتقي لاعبي الجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتنسيق مع نادي الجزيرة، المتصدر الحالي لدوري الخليج العربي، في تحويل حلم أحد الأطفال في الاجتماع مع لاعبي فريقه المُفضّل، وأن يصبح لاعباً في الفريق لمدة يوم، حيث جاء ذلك تزامناً مع احتفالات المؤسسة بيوم الأمنيات العالمي الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام.

كان أعضاء إدارة نادي الجزيرة في استقبال الطفل عمر وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، واصطحبوه في جولة للتعرّف على منشآت النادي المعروف بـ «فخر أبوظبي»، التقى بعدها بلاعبي الفريق، وشارك معهم في التدرب بالكرة داخل ملعب محمد بن زايد، وفي نهاية اللقاء تمّ التقاط الصور التذكارية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكانت سعادة عمر لا توصف عندما قام علي خصيف قائد الفريق وسفير مؤسسة «تحقيق أمنية» بإهدائه كرة موقعة من اللاعبين مع قميص النادي محفوراً اسمه عليه، بالإضافة إلى بطاقة عضوية مميزة ليتمكن من حضور مباريات الفريق عند عودة الجماهير.