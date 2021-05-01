سالم عبدالرحمن بطل «دولية الشارقة للشطرنج» بالعلامة الكاملة







رضا سليم (دبي)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع في نسختها الـ 26 التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، واختتمت منافساتها مساء أمس، بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية. وجاءت صدارة سالم بعدما حقق العلامة الكاملة في 9 جولات، متفوقاً على عدد كبير من اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، الذين شاركوا في البطولة على مدار يومين. ووصل سالم إلى النقطة التاسعة بعد فوزه على الأستاذ الدولي الروسي كنتر إدوارد، كما شهدت الجولة الأخيرة فوز الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني على الأستاذ الدولي الفلبيني دايماكلين أوليفر، وتفوق الأستاذ الدولي المصري سيد هاني على الأستاذ الدولي الكبير المولدوفي فيوريل، وفاز الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني كوماروف على الباكستاني مرتزا. وشهد افتتاح اليوم الثاني من المنافسات، والذي حضره الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي، ولويس نيكوب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وعدد من الشخصيات، الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المنافسات لوفاة الأمير محمد بن طلال الرئيس الفخري للنادي الملكي والاتحاد الأردني للشطرنج، ووجه رئيس الاتحاد العربي رسالة تعزية إلى الأشقاء في الاتحاد الأردني للشطرنج، مؤكداً أن الفقيد قدم الكثير للشطرنج الأردني، وكان على تواصل دائم مع الاتحاد العربي، ودائماً ما كانت أياديه البيضاء وراء استضافة الأردن للعديد من البطولات العربية الشطرنجية. في الوقت نفسه حسمت الجولة الأخيرة الترتيب النهائي للبطولة، حيث جاء سالم عبدالرحمن في المركز الأول برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة دون خسارة أو تعادل، وجاء في المركز الثاني المغربي مخلص العدناني برصيد 7 نقاط بكسر التعادل عن المولدوفي فيوريل، الذي أبعدته الخسارة الأخيرة عن الوصافة، وتساوى 4 لاعبين برصيد 6 نقاط في المراكز من الرابع إلى السابع، وهم الفلبيني دايماكلين أوليفر والروسي كانتر إدوارد والأوكراني كوماروف، والفلبيني نيلمان. وجاء اليوناني جريفاس افستراتوس في المركز الثامن برصيد 5.5 نقاط، والإماراتي عمران الحوسني في المركز التاسع بـ5.5 نقاط، والدولي السوري طلال حلواني في المركز العاشر بـ5.5 نقاط. وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن النسخة 26 للبطولة جاءت ناجحة على كافة المستويات، وهي أفضل بداية لعودة البطولات إلى رقعة الشطرنج بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا، وإدارة النادي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم عمل الفحوصات اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة والالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية والوقائية.