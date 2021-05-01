«سلة الشارقة» تستعيد البطولات بالصناعة المحلية

علي معالي (الشارقة)

يبدو أن المدرب المواطن أصبح أيقونة البطولات في نادي الشارقة، حيث عاد النادي بعد سنوات بفضل المدربين المواطنين قدرة إلى تحقيق الألقاب، وهو ما حدث في كرة القدم بنجاح عبدالعزيز العنبري في استعادة هيبة ومكانة فريق كرة القدم بالعودة للتتويج بلقب الدوري بعد غياب 23 عاماً، والتأهل لدور 16 من دوري أبطال آسيا بعد 17 سنة.

حيث استطاع عبد الحميد إبراهيم مدرب فريق السلة أن يعيد بطولة الدوري للملك بعد غياب 16 عاماً، ولكن الجديد الذي صنعه هذا المدرب القدير هو تحقيق لقب هو الأول في تاريخ النادي، كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالفوز على شباب الأهلي العريق والعتيق في هذه البطولة وهو المتوج باللقب 5 مرات، وكان يبحث عن السداسية، لكنه اصطدم هذه المرة بالحائط الصد الملكي.وانطلقت هذه البطولة عام 2007، وفاز بألقابها الثلاثة الأولى نادي النصر، ثم الوصل بلقب نسخة 2010/ 2011، ومن بعدها يفرض شباب الأهلي سيطرته عليها 5 مواسم متتالية، سواء باسم نادي الأهلي ونادي الشباب سابقاً، حتى موسم 2015/ 2016، ثم تتوقف البطولة، وتعود هذا الموسم من جديد ليحققها الشارقة لأول مرة.

وأكد الشارقة عودته القوية هذا الموسم من خلال فوزه عن جدارة بلقبين من أصل 3 ألقاب في الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، كما لعب نهائي بطولة الدوري ضد شباب الأهلي، وفي السابق كان الفريق يتأهل للنهائيات ولكنه يفشل في تحقيق الألقاب، وهو الوضع الذي تغير مع تولي عبد الحميد إبراهيم المهمة. وعبر علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عن هذه الصناعة المحلية من المدربين المواطنين التي أعادت الألقاب والأمجاد للملك، قائلاً: هناك جهود كبيرة يتم بذلها من إدارة النادي، والمدرب الفني القدير عبد الحميد إبراهيم له بصمته الكبيرة في عودة الألقاب، أولينا ثقة كبيرة في الجهاز الإداري، بقدرتهم على تقييم الأمور وما يمكن تطويره خلال الفترة المقبلة بصفوف الفريق باحتياجه إلى بعض العناصر لتدعيم صفوفهم في المراكز التي يحتاج إليها للحفاظ على هذه المكتسبات».

من جانبه، أشاد اللواء إسماعيل القرقاوي بالمستوى العام للمباراة قائلاً: «يتواجد مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني بصفوف الفريقين، لذلك كانت المتعة والإثارة حاضرة من البداية حتى الثواني الأخيرة، ونجح هذان الفريقين الكبيران في تقاسم ألقاب الموسم، وسعادتنا كانت كبيرة في الاتحاد بالختام المميز لآخر بطولات الموسم المحلي رغم الأجواء الصحية العالمية، وظهر حكامنا في المباراة على أفضل ما يكون في إدارة مباريات هذا الموسم».