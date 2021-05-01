اتحاد اليد يخاطب «التحكيم» في قضية شباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد اليد مخاطبة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، للاستفسار عن قراره الصادر في المنازعة الرياضية رقم (112) لسنة 2021 بين الاتحاد وشباب الأهلي، والقاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد باعتبار شباب الأهلي خاسراً لمباراته مع نادي العين بنتيجة 0-10، والتي أقيمت ضمن منافسات الدور النهائي بمسابقة كأس الإمارات للرجال، وذلك لقيام نادي شباب الأهلي بتسجيل لاعب لا يحق له المشاركة في المباراة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأول برئاسة نبيل عاشور، وبحضور عبد السلام ربيع المحيربي نائب الرئيس، وناصر الحمادي الأمين العام، وعبد الله سعيد الكعبي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وسعود إبراهيم صالح المدير المالي، وداوود محمد المليح رئيس لجنة المسابقات، وأنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين.

في الوقت نفسه قرر الاجتماع تأجيل البت في اعتماد شكل ونظام مسابقات الموسم المقبل لحين اكتمال تسجيل الأندية الأعضاء لرغبات مشاركتها في الفئات المختلفة، واعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية بالاتحاد، وهي لجان التطوير والحكام والمسابقات والمنتخبات الوطنية والنسائية والمدربين والقانونية عن الفترة الماضية.