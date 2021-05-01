«هاميلتون - فيرستابن».. صراع يتجدد في البرتغال غداً !

برلين (د ب أ)

يتجدد الصراع بين بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في سباق الجائزة الكبرى البرتغالي المقرر إقامته غداً «الأحد»، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ولا يمكن لهاميلتون أن يرتكب خطأ مثلما حدث قبل أسبوعين في سباق إيمولا إيطاليا، وذلك إذا أراد أن يحافظ على تفوقه على منافسه فيرستابن. وفاز هاميلتون بالسباق الافتتاحي للموسم في البحرين متفوقاً على فيرستابن، الذي استطاع أن يقلب الأمور في السباق الثاني في إيطاليا، حيث ارتكب هاميلتون، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، خطأ نادراً ما يحدث، ليتراجع للمركز التاسع قبل أن ينهي يستعيد توازنه وينهي السباق في المركز الثاني.

وهيمن فريق ريد بول من قبل على فورمولا-1، حيث حصد الفريق أربعة ألقاب لبطولة العالم في فئة السائقين والمصنعين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن يبسط مرسيدس هيمنته بلا منازع في السنوات التالية، من خلال الفوز بكل الكؤوس من بينها ستة ألقاب في فئة السائقين حققها هاميلتون فقط.

هيمنة مرسيدس الشاملة ساعدت هاميلتون على تحقيق رقمه الاستثنائي بحصوله على مركز الانطلاق الأول 99 مرة، وذلك قبل سباق بورتيماو البرتغالي، الذي فاز به العام الماضي، بعدما انطلق من مركز الانطلاق الأول. ولكن ريد بول يسعى للظهور من جديد كتهديد كبير وفقاً لهيلموت ماركو مستشار ريد بول، وهو ما ساهم في حادث هاميلتون في سباق إيمولا الإيطالي.