تقرير من 70 صفحة.. شبهة إهمال شديد في وفاة مارادونا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

جاء في تقرير لخبراء الطب الأرجنتيني أن الطاقم الطبي المعالج للنجم الراحل دييجو مارادونا، والذي كان يحيط به قبل ساعات قليلة من وفاته، قد تركه يلقى مصيره، ولم يسارع بإسعافه، رغم وجود فرصة لإبقائه على قيد الحياة لولا الإهمال وعدم توخي الحذر.

وأضاف التقرير الذي جاء في 70 صفحة، والذي سيكون مؤثراً على اتجاه التحقيق الذي بدأته النيابة العامة مؤخراً لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال في أسلوب المعالجة الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني، الذي توفى نتيجة مشكلات في القلب يوم 25 نوفمبر الماضي بمقر إقامته في ضاحية تيجري شمال العاصمة بوينوس أيرس.

وأوضح التقرير أن اللجنة الطبية المكلفة بالتحقيق بشأن الساعات الأخيرة قبل وفاة مارادونا، أكدت أن النجم الأرجنتيني الكبير تدهورت صحته وبدأ في الاحتضار قبل 12 ساعة على الأقل من وفاته، وأنه تحمل فترة احتضار طويلة، كان بالإمكان إنقاذه خلالها، لو كان يتلقى الرعاية الطبية في مركز طبي متقدم وكفء.

وكانت اثنتان من بنات مارادونا الخمسة (جيانينا 31 سنة وجانا 24 سنة) تقدمتا بدعوى قضائية اتهمتا فيها جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي بالمسؤولية عن تدهور الحالة الصحية لوالدهما.

ويتركز التحقيق حالياً حول 7 أشخاص كانوا يلتفون حول سرير دييجو مارادونا في مقر إقامته قبل وفاته، وهؤلاء السبعة هم جراح الأعصاب لوكي وطبيبة الأمراض النفسية أوجستينا كوزاشوف، وطبيب نفسي آخر، واثنان من طاقم التمريض (رجل وامرأة)، ومعهم المشرفة على طاقم التمريض وطبيب منسق في العلاجات المنزلية.

جدير بالذكر أن عقوبة الإهمال أو القتل الخطأ في الأرجنتين، تتراوح بين 5 و15 سنة سجناً.