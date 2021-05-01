الإسماعيلي يمنح محمد صلاح العضوية الشرفية 3 مرات!

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي الإسماعيلي المصري، عن منح مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول العضوية الشرفية للنادي، وكذلك والده أيضاً تقديراً لعشقهما للنادي، لكن الغريب أن النادي نفسه يعلن عن نفس المبادرة للمرة الثالثة في 6 سنوات!.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي المصري منح العضوية الشرفية لمحمد صلاحو مهاجم منتخب "الفراعنة" ونجم ليفربول الإنجليزيو ووالده صلاح حامد محروس في خبر يبدو مكرر مجدداً، الغريب أن الإسماعيلي كان قد أعلن برئاسة إبراهيم عثمان أيضاً منح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده في عام 2018، تقديراً لإعلانه عشقه للنادي وكونه قدوة لشباب بلده.

الأكثر غرابة أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود أعلن عن منح محمد صلاح العضوية الشرفية في عام 2015، عندما كان لاعباً في صفوف فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي، ولنفس الأسباب عشقه هو ووالده النادي الأصفر.

صلاح ظهر في لقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي مؤخراً أكد فيه تشجيع الإسماعيلي خلال طفولته بسبب تشجيع والده لهم واصفاً الفريق بأنهم كانوا مدرسة الفن والهندسة خلال نشأته مع الاحترام للزمالك.

صلاح استبعد أن ينهي مسيرته في مصر خلال اللقاء وأكد أنه لا يفكر في الاعتزال بالوقت الحالي مشدداً على تركيزه في الوقت الراهن ينصب على مواصلة الإنجازات مع ناديه ليفربول ومنتخب الفراعنة المصري.