الهلال السعودي ينجو من الإقصاء الآسيوي بمعاونة مدربه السابق

مراد المصري (دبي)

نجا الهلال السعودي من الخروج المبكر من دوري أبطال آسيا، بفضل الروماني ريجيكامب مدربه السابق الذي يقود الأهلي السعودي في الوقت الحالي، وحصد الهلال بفضل تعادل الأهلي مع الدحيل القطري بطاقة التأهل الأخيرة إلى دور الـ 16، وهي النتيجة التي كان الهلال فيها الرابح الأكبر حيث نال بطاقة التأهل الأخيرة ضمن أفضل الثواني في المجموعات الخمس.

وسبق للروماني ريجيكامب الذي يقود الأهلي السعودي تدريب الهلال وقيادته إلى نهائي دوري أبطال آسيا،قبل الخسارة بطريقة دراماتيكية في عام 2014، ليرد جزء من الدين بعد طول هذه السنوات لفريق العاصمة.وتنفس الهلال بطل نسخة عام 2019 الصعداء بعد التأهل، عقب مغادرته البطولة بشكل غريب في النسخة الماضية من دور المجموعات، بعدما اجتاحت صفوفه فيروس كورونا، مما أدى لشطب نتائجه قبل لقاء الجولة الأخيرة رغم عدم خسارته أي مباراة وقتها.

ولا يسر الوضع الحالي للهلال عشاقه كثيراً رغم التأهل بهذه الصعوبة في مجموعة كانت تبدو بالمتناول في بداية المشوار، لكنه تعرض لهزات أبرزها الخسارة برباعية أمام استقلال طاجكستان الوافد الجديد على البطولة القارية. ويعاني الهلال السعودي من عدم الاستقرار على مستوى الجهاز الفني في هذا الموسم، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو بداعي تراجع النتائج، فيما لم يقدم البرازيلي روجيرو ميكالي أوراق اعتماده بشكل مقنع مع الفريق في دوري الأبطال.

ويواجه الهلال السعودي في دور الـ 16 فريق الاستقلال الإيراني، فيما يلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني، وبيرسبوليس الإيراني مع استقلال طاجكستان، ويلعب الشارقة مع الوحدة.