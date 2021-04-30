شباب الأهلي يحجب «الهلال» في وداع الآسيوية

منير رحومة (دبي)

أنهى شباب الأهلي مشاركته في دوري أبطال آسيا، بالفوز على الهلال السعودي بثنائية نظيفها سجلها البرازيلي إيجور جيسوس في الدقيقتين 54 و90، وذلك خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وحصد «الفرسان» 7 نقاط في دور المجموعات من فوزين وثلاث خسائر وتعادل وحيد، محتلاً المركز الثالث في المجموعة، بينما انتزع فريق استقلال طاجيكستان الصدارة وظفر ببطاقة التأهل بفارق الأهداف عن الهلال السعودي، رغم خسارته أمام آجمك الأوزبكي 1-2.

قدم شباب الأهلي عرضاً مشرفاً في ختام مشاركته الآسيوية، ورغم سيطرة «الزعيم» السعودي على مجريات الشوط الأول، إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى شباك حسن حمزة، وفي الفترة الثانية استغل هجوم «الفرسان» المساحات وسجل إيجور جيسوس هدفين، الأول من ركلة جزاء، والثاني من هجمة مرتدة سريعة حسمت النقاط الثلاث لمصلحة ممثل الكرة الإماراتية.