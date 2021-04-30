«سلة الشارقة» بطل كأس نائب رئيس الدولة

علي معالي (دبي)

توج فريق الشارقة بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بفوزه في المباراة النهائية على فريق شباب الأهلي 82- 81، في المباراة التي جرت على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وجاءت قوية من البداية وشهدت سيطرة «الملك» على المجريات مبكراً وأنهى الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 55/ 31.

وحاول «الفرسان» في الشوط الثاني ونجح بتقليص الفارق في بعض الأوقات إلى 4 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة، واستمر الفاصل يتقلص حتى وصل إلى نقطة واحدة مع نهاية المباراة، ولكن الشارقة نجح في النهاية في التتويج باللقب الثاني هذا الموسم، بعد فوزه من قبل بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب شباب الأهلي أيضاً، ليفرض الملك نفسه على موسم السلة المحلي بلقبين من أصل ثلاثة ألقاب.