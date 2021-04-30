«مفرج» يحلق بناموس أول «الأشواط التراثية» بمهرجان أبناء القبائل



محمد سيد أحمد

محمد سيد أحمد وعبد الله عامر (أبوظبي) شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، منافسات اليوم السابع من فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل 2021، والتحديات الكبيرة في السباق التراثي في نسخته الثانية، والتي أقيمت منافسته، أمس، ضمن فعاليات المهرجان، وسط إقبال وحضور كبير من ملاك الهجن ومحبي هذه الرياضة التراثية. وأقيمت الأمسية التراثية، على مدار 15 شوطاً، منها 10 للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، و5 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، أقيمت جميعها في الفترة المسائية، بميدان الوثبة الجنوبي في العاصمة أبوظبي لمسافة 3 كلم. وحلق «مفرج» بشعار محمد أحمد محمد المهيري بأول أشواط السباق التراثي، ونال الناموس بعد أن أنهى مسافة الشوط البالغة 3 كلم بزمن قدره 4:40:2 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان «عكاش» للمالك راشد منصور بن سرود الخييلي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، بعد أن قطع مراحل السباق بزمن بلغ 4:41:3، وفي الشوط الثالث انتزع ««هملول» لحمد أحمد سعيد بالحب العامري ناموس الشوط متفوقاً على منافسيه، محققاً توقيتاً قدره 4:40:8، وفي الشوط الرابع كسبت «دبي» لسعيد أحمد عبدالله الفلاسي الناموس والمركز الأول بزمن قدره 4:41:9 دقيقة، وطار «الكايد» لراشد سعيد راشد بن غدير الكتبي بناموس الشوط الخامس بتوقيت قدره 4:39:5 مسجلة أفضل توقيت في السباق التراثي. وفي الشوط السادس حلق «مغرد» لسعيد مطر عبدالله الفلاسي بناموس الشوط السادس، ووصل إلى خط النهاية بتوقيت قدره 4:44:6 دقيقة، وسيطرت «صوغة» لسعيد محمد بن عميرة الراشدي، على مجريات الشوط السابع وحصدت الناموس بتوقيت قدره 4:44:1 دقيقة، وكسب «البطل» للمالك محمد سعيد محمد الغفلي ناموس الشوط الثامن بتوقيت بلغ 4:48:2 دقيقة، وطار «متعب» لأحمد راشد سعيد المنصوري بناموس الشوط التاسع بعد أن وصل إلى خط النهاية بتوقيت قدره 4:39:7 دقيقة، وفي عاشر الأشواط ذهبت الصدارة والناموس إلى «شاهين» بشعار أحمد راشد سعيد راشد الخاطري بتوقيت بلغ 4:46:8 دقيقة.