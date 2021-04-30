«الكاراتيه» يصل البرتغال للمشاركة في «الدوري العالمي»

دبي (وام)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه إلى البرتغال للمشاركة في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

ويمثل المنتخب اللاعب أحمد سالم باصليب في وزن تحت 67 كجم رجال، واللاعبة حوراء محمد عباس العجمي تحت وزن 50 كجم سيدات، كما يشارك الحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية. ويلتحق أحمد سالم وحوراء محمد عباس بالبطولة نظراً لوجودهما في التصنيف العالمي ضمن أبطال العالم المرشحين لأولمبياد طوكيو 2021.

وخاض سالم وحوراء قبل سفرهما معسكراً تدريباً داخلياً بقيادة مدربي المنتخب وحيد حسيني وناصر حسيني، وأعربا عن سعادتهما بالمشاركة في نسخة البرتغال من الدوري العالمي مع أبطال وبطلات العالم للكاراتيه، ورغبتهما في تحقيق أفضل نتائج، واكتساب الخبرة الدولية اللازمة.

ومن المقرر أن يدخل سالم وحوراء في معسكر تدريبي بكازاخستان ضمن مجموعة أخرى من لاعبي ولاعبات المنتخب خلال الفترة من 3 إلى 23 مايو القادم، ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 التي ستقام بفرنسا يونيو المقبل.