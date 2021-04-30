«يويفا»: نعم لإسطنبول وباريس لا!

باريس (أ ف ب)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مجدداً اليوم أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو، سيُقام في إسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر "يويفا" على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو "أر أم سي" بأن النهائي سيُنقل إلى فرنسا، في وقت تحدثت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس ويستمر حتى 17 مايو لن يكون له أي تأثير على المباراة، التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور "عدد محدود من المتفرجين". وأضاف أنه سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان.

وشهدت تركيا ارتفاع عدد الوفيات يومياً جراء فيروس كورونا إلى حوالي 350، وهو أعلى من عدد موجتي التفشي العام الماضي.

وأعلنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، عن 37312 إصابة جديدة الاثنين، وهو الرقم الأعلى في أوروبا، لكنه لا يزال أقل مما حدث في وقت سابق من الشهر الحالي، حين وصل العدد اليومي إلى قرابة 60 ألف حالة إيجابية.

وكان من المقرر إقامة نهائي العام الماضي على ملعب أتاتورك، لكن الوباء أجبر الاتحاد الأوروبي على إكمال المسابقة في فقاعة لشبونة، اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك من أجل إنقاذ الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".