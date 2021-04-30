«أبوظبي الرياضي».. صحة وعافية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

التوعية والتثقيف أهم ما يميز نشاط وفعاليات مجلس أبوظبي الرياضي خلال شهر الصوم، وبجانب فقراته المتنوعة اليومية عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي، ينظم المجلس العديد من المحاضرات والورش التي يتطرق فيها مختصون للجوانب المتصلة بالرياضة والصحة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للمجلس، وحرصه على الاهتمام بالمواطنين والمقيمين، وتثقيف المجتمع عبر نشاط مكثف «عن بُعد»، فضلاً عن تنظيم الدورات المتخصصة للفتيات والشباب لتوعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة قبل وبعد الإفطار والتعريف بفوائد النشاط البدني أثناء الصيام، والأثر الذي يمكن أن تتركه على صحة الإنسان وعافيته.

وضمن النشاط الرمضاني نظم المجلس محاضرة «عن بُعد» قدمتها عرين أبو حجلة مشرفة برامج الصحة بالأولمبياد الخاص وخبيرة التغذية، ومحاضرة عن «نصائح وإرشادات لرمضان صحي في زمن جائحة كورونا»، قدمتها د. عائشة الظاهري رئيس قسم تعزيز الصحة - مركز أبوظبي للصحة العامة.

كما تتضمن القائمة العديد من المحاضرات التي تستهدف المساهمة في تعزيز التعريف بأهمية الرياضة والتغذية على صحة الإنسان، حيث يواصل المجلس برامجه للتوعية بشكل يومي، مثل التعريف بأهمية تنويع الغذاء لرفع المناعة، حيث لا يوجد غذاء سحري واحد قادر على تعزيز ورفع كفاءة الجهاز المناعي، كما يتم التعريف بكيفية حرق السعرات الحرارية الناتجة من الحلويات الرمضانية، وبنوع النشاط البدني الذي يساعد على ذلك، وكذلك التنبيه بأهمية تناول الماء بكثرة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

وعلى صعيد البرامج التدريبية فتح المجلس باب التسجيل لدورتين رياضيتين للإناث والذكور خلال شهر رمضان، على أن تخصص دورة الفتيات للفئة العمرية من «10 إلى 13 سنة» عن الفنون القتالية، ويتم التركيز فيها على تعليم مهارات الدفاع عن النفس ورفع مستوى اللياقة البدنية، ما يساهم في تعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على أداء مهارات جديدة، ويتضمن محتوى برنامج الدورة، أساسيات التايكوندو، المرونة في الركلات، السرعة في التايكوندو، أساسيات الدفاع، التوازن والمرونة، تعليم اليومسي، أساسيات الهجوم، الرشاقة في التايكوندو.

أما دورة الذكور فخصصت للفئة العمرية من «14 إلى 18 سنة» وتحمل عنوان «كل يوم تحدي»، ويحتوي برنامجها على تحديات مختلفة ومتنوعة للياقة البدنية، ما يساهم في خلق روح التحدي والمنافسة بين المشاركين في البرنامج الذي يتضمن: التوازن، التوافق، القوة، السرعة، المرونة، التحمل، الرشاقة، تحديات ترفيهية، تحديات الابتكار.