هاميلتون يعود بلقب الأسرع في التجربة الثانية لـ«فورمولا1 البرتغال»

بورتيماو (د ب أ)

تحسن أداء لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى البرتغالي المقرر بعد غد الأحد في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- لموسم 2021، عما كان عليه في التجربة الحرة الأولى واستطاع أن يحقق أفضل زمن.

وبعد أن حصد المركز الخامس في التجربة الحرة الأولى، حقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار "أوتودرومو إنترناسيونال دو ألجارفي" البالغ طوله 4684 مترا مسجلاً دقيقة واحدة 873. 19 ثانية، ليتفوق على ماكس فيرستابين، سائق ريد بول، الذي حل ثانيا بفارق 143. 0 ثانية.

وعانى السائق الهولندي من الاستشعار في وقت مبكر من التجربة، ولكنه استطاع أن يعود للمضمار. وكان فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون، تصدر التجربة الحرة الأولى، ولكنه تراجع للمركز الثالث في التجربة الثانية. وكان كارلوس ساينز هو أفضل سائقي فيراري حيث احتل المركز الرابع فيما جاء زميله تشارلز لوكلير في المركز السابع. وتحسنت سيارة ألبين هذه المرة حيث حصل الثنائي جرناندو ألونسو وإستيبان أوكون على المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وجاء دانيل ريتشاردو، سائق مكلارين في المركز الثامن، بينما جاء لاندو نوريس في المركز الثاني عشر، ووصل لانس سترول، سائق أستون مارتين، وسيرجيو بيريز للمركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

وحل جورج روسيل، سائق وليامز في المركز الثالث عشر، بعدما قدم أداءً رائعاً في التجربة الحرة الأولى التي أنهاها في المركز السابع. وأنهى بطل العالم أربع مرات سيبستيان فيتيل السباق في المركز الخامس عشر، وكانت هناك لقطة غريبة في التجربة الحرة الأولى قام بها سائق أستون مارتن، عندما دخل مركز صيانة فريق مكلارين بدلا من دخول مركز صيانة فريقه.

وقال فيتيل في إذاعة الفريق: أسف على هذا، كان يجب أن يحدث هذا في وقت ما". وجاء مايك شوماخر، سائق هاس، في المركز الثامن عشر. ومن المقرر أن تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية غداً السبت، فيما يقام السباق بعد غد الأحد.