سولشاير: يونايتد لا يحتاج إلى دوافع إضافية لعرقلة ليفربول!

مانشستر (رويترز)

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لن يحتاج إلى دوافع إضافية مساء الأحد، لعرقلة فرص ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، لأن المواجهة بين الغريمين تكون مثيرة دائماً.ويحتل ليفربول المركز السادس متأخراً بأربع نقاط عن المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

وقال سولشاير للصحفيين: «نفكر فقط في الفوز بالمباراة ولا يعنينا ما الذي سيحدث لليفربول. خلال الموسم تخوض مباريات مهمة ومواجهة ليفربول على ملعبنا واحدة من أكبر المباريات في الموسم بغض النظر عما إذا كان فريقي يحتل المركز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.. إنها مباراة كبيرة جداً على أي حال».

وفي الجهة المقابلة قد يعني فوز ليفربول منح مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي حال فوزه على كريستال بالاس «السبت». ويعتزم مشجعو يونايتد الاحتجاج خارج ملعب أولد ترافورد ضد ملاك النادي قبل المباراة بعد محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي مع 11 نادياً بارزاً في أوروبا.