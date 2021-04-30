الشارقة يعتذر عن «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

أعلن نادي الشارقة، الاعتذار رسمياً عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد رجال، والمقرر إقامتها، خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو المقبل في ضيافة نادي الوحدة السعودي بمدينة جدة، وهي البطولة التي كان مقرراً إقامتها خلال شهر مايو المقبل، إلا أن تغيير موعد البطولة كان السبب الرئيسي وراء اعتذار «الملك» عن عدم المشاركة للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن الطموحات كانت كبيرة في الذهاب أبعد من المركز الثالث الذي حققه في آخر نسختين.

وجاء الاعتذار قبل 24 ساعة من إجراء القرعة التي ستجرى في مساء «السبت»، بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» في جدة، ويشارك في البطولة بعد اعتذار الشارقة 11 نادياً هي الوحدة ومضر من السعودية، والعربي والدحيل من قطر، والكويت والسالمية من الكويت، والنجمة البحريني، والقطن اليمني، وأوزبكستان الأوزبكي، وكيرمان، وشاهد كرزون من إيران.