«الخضر» من دون نجومه في كأس العرب

الجزائر (د ب أ)

أكد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب أبرز نجوم منتخب بلاده عن بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة، التي سحبت الثلاثاء الماضي بالدوحة، المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب مصر والمتأهلين من مباراتي لبنان مع جيبوتي، وليبيا مع السودان.

وقال عمارة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة: من المستحيل أن تسمح النوادي الأوروبية للاعبيها الجزائريين الذين ينشطون في صفوفها خلال شهر ديسمبر بالمشاركة في كأس العرب. وأبرز عمارة، أن المنتخب الجزائري سيتواجد في قطر بمنتخب المحليين مع تدعيمه باللاعبين الناشطين في الدوريات العربية التي ستتوقف أثناء تلك الفترة.

ورغم ذلك شدد على أن الخضر" لن يذهبوا إلى قطر للسياحة والتقاط الصور، مشدداً على أن المنتخب الجزائري يلعب دائماً من أجل تحقيق الانتصارات، مهما كانت طبيعة المنافسة، أو المباراة. وقال: سنخوض مبارياتنا بنية الفوز بها كلها، من أجل الذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه البطولة.