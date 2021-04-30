برشلونة يرفض "التنمر" بعد الخسارة أمام غرناطة

مراد المصري (دبي)

يشارك نادي برشلونة في اليوم العالمي للتصدي للتنمر، والذي يصادف 4 مايو في إطار مساهماته المجتمعية، التي لا ترتبط بالنتائج بعدما كان قد خسر أمس أمام غرناطة 2 - 1 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث أعلن النادي أن لاعبيه سيرتدون قمصاناً عليها عبارة "أرفع صوتك ضد التنمر" في المباراة المقبلة أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل في "الليجا" بمناسبة اليوم العالمي للتصدي للتنمر.

وتزامن إطلاق برشلونة الحملة مع خسارته أمام غرناطة أمس في مباراة مؤجلة في "الليجا"، وسط حملة انتقادات شرسة من الجماهير طالت الفريق واللاعبين والمدرب للتعبير عن سخطهم من ضياع فرصة الانفراد بصدارة الترتيب.

وعبرت الصحف الكتالونية عن خيبة أملها جراء هذه الخسارة وعنونت "موندو ديبورتيفو": برشلونة ترك القيادة تفلت ولم يعد يعتمد على نفسه فقط لتحقيق اللقب فيما كتبت "سبورت": كان على لاعبي كومان تحسين الأداء لكن الشوط الثاني جاء سيئاً.

ورغم أن برشلونة استحوذ على الكرة بنسبة 81.9٪ لكن ذلك لم يجنبه الخسارة أمام غرناطة، الذي نجح من خمس محاولات على المرمى من تسجيل هدفين والفوز بنتيجة 2-1. وأصبح خورخي مولينا صاحب هدف فوز غرناطة ثاني أكبر لاعب يسجل أمام برشلونة في "الليجا" بعمر 39 سنة و7 أيام خلف دي ستيفانو بعمر 39 سنة و224 يوماً في 1966.