بوتاس الأسرع في التجربة الأولى لـ «فورمولا البرتغال»

بورتيماو (د ب أ)

حقق فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البرتغالي، المقرر بعد غد الأحد في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 لموسم 2021، فيما حل زميله بالفريق لويس هاميلتون في المركز الخامس.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار «أوتودرومو إنترناسيونال دو ألجارفي» البالغ طوله 4684 متراً مسجلاً دقيقة واحدة 648. 19 ثانية. وتغلب السائق الفنلندي على ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 025. 0 ثانية. وجاء سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن، في المركز الثالث، وجاء خلفه تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع.

وجاء بطل العالم سبع مرات، هاميلتون، في المركز الخامس، بعدما سجل لوكلير أسرع زمن في القطاع الأخير لينتزع المركز الرابع، وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني في المركز التاسع.

وحقق جورج روسيل سائق فريق ويليامز مفاجأة كبيرة وقدم أداءً رائعاً ليحتل المركز السابع، بينما حل سائقا مكلارين لاندو نوري ودانييل ريتشاردو في المركزين الثامن والثاني عشر على الترتيب. وحل سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، في المركز السادس عشر، وكانت هناك لقطة غريبة قام بها سائق أستون مارتن عندما دخل مركز صيانة فريق مكلارين بدلاً من دخول مركز صيانة فريقه.

وقال فيتيل في إذاعة الفريق: أسف على هذا، كان يجب أن يحدث هذا في وقت ما. وجاء السائق البريطاني كالوم إليوت، الذي تعاقد مؤخراً مع فريق ألفا روميو كسائق احتياطي ثاني، في المركز السابع عشر في أول مشاركة له في فورومولا1، حيث حل بديلا لأنتونيو جيوفينازي. وجاء مايك شوماخر، سائق هاس، في المركز الثامن عشر.

ومن المقرر أن تقام التجربة الحرة الثاني في وقت لاحق من اليوم الجمعة، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية غدا السبت، فيما يقام السباق بعد غد الأحد.