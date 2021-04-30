جولة تفصل ملبورن سيتي عن «مجموعات الآسيوية»

ملبورن (رويترز)

اقترب نادي ملبورن سيتي الأسترالي خطوة من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد إلغاء مواجهته في الدور التمهيدي للبطولة أمام شان يونايتد القادم من ميانمار بسبب انسحاب الأخير من البطولة.

وبناء على ذلك تقدم ملبورن سيتي للمرحلة التالية وهي خوض جولة فاصلة في مواجهة سيريزو أوساكا الياباني، ليتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات لينافس ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب أندية بورت التايلاندي وقوانجتشو أف.سي الصيني وكيتشي من هونج كونج.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة انسحاب شان يونايتد بسبب حالة الطوارئ المطبقة في ميانمار وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأقيمت مباريات دور المجموعات الخاصة بمنطقة غرب آسيا في بؤر مؤمنة خلال أبريل نيسان الجاري.

وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا بنفس الطريقة خلال يونيو ويوليو المقبلين. وينافس في دور المجموعات 40 فريقاً في الموسم الحالي بعد زيادة العدد من 32 فريقاً.