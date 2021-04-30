تن هاج مستمر في أياكس حتى 2023

لاهاي (أ ف ب)

جدد المدرب إريك تن هاج عقده مع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم حتى العام 2023، بحسب ما أعلن النادي الجمعة، ما يضع حدًا للشائعات عن إمكانية رحيله عن العاصمة.

وارتبط تن هاج (51 عامًا) الذي يشرف على أياكس منذ ديسمبر 2017، في الأسابيع الأخيرة بإمكانية انتقاله إلى تدريب على بروسيا دورتموند الألماني أو توتنهام الإنجليزي عقب إقالة الأخير للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومنذ توليه الإدارة على رأس الجهاز الفني في أياكس، تُوج النادي بلقبٍ في الدوري وآخر في الكأس المحلية وقاد فريقًا شابًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يخرج على يد سبيرز.

وتلقى تن هاج ضمانات من النادي بأنه يمكنه الاحتفاظ بمجموعة اللاعبين التي يملكها حاليًا وتعزيز تشكيلته خلال سوق الانتقالات. وقال تن هاج في حديث مع موقع النادي: أنا سعيدٌ جدًا في أمستردام. الهدف للمواسم القليلة المقبلة هو التنافس مع أفضل الأندية الأوروبية.