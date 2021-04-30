رئيس البايرن: لا تصدقوا أرقام التعاقد مع ناجلسمان





لوس أنجلوس (د ب أ)

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن القيمة المالية الهائلة، التي رددت تقارير عدة أن بايرن دفعها للتعاقد مع المدرب جوليان ناجلسمان من لايبزيج الألماني، ليست صحيحة.

وقال هاينر في مقابلة نشرتها صحيفة «أبيندتسايتونج» اليوم الجمعة: لا تصدقوا كل الأرقام المتداولة، كان علينا التوصل لاتفاق مع لايبزيج، لأن جوليان ناجلسمان لا يزال مرتبطاً بعقد مع الفريق. وكانت التقارير أشارت إلى أن المقابل المالي الذي دفع بايرن إلى لايبزيج للحصول على خدمات ناجلسمان تراوح بين 15 مليون يورو و30 مليون يورو، وهو ما يجعل ناجلسمان أغلى مدرب في تاريخ الدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال هاينر: بايرن من أفضل الفرق في أوروبا، ويحتاج لمدرب بارز، حققنا هذا من خلال التعاقد مع جوليان ناجلسمان.ويخاف ناجلسمان المدرب هانزي فليك في قيادة الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات. وكان فليك قاد بايرن للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، ولكنه سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي. وأصبح فليك مرشحاً قوياً لتدريب المنتخب الألماني خلفاً للمدرب يواخيم لوف بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) المقررة في صيف هذا العام.