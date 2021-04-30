أويارزابال: سوسيداد القوة القادمة في «الليجا» وهذا هو مأزق الجيل السابق

مراد المصري (دبي)

أكد ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد الإسباني، أن فريقه هو القوة القادمة في الكرة الإسبانية، بفضل العمل الذي تم القيام به على مدار السنوات الماضية للبناء، وهو ما يجعله لا يلتفت للأنباء التي تشير لمحاولات ريال مدريد وبرشلونة التعاقد معه.

وجاء حديث اللاعب الموهوب صاحب الـ 24 عاماً المرشح للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أوروبا المقبلة، في لقاء خاص مع وسائل الإعلام العالمية بمشاركة "الاتحاد" ممثلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: في الوضع الحالي يبدو الأمر منطقياً على لائحة الترتيب في "الليجا"، بتواجد الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، لكننا على مقربة منهم نوعاً ما، ونتقدم في كل عام، وأرشح فريقنا ليكون القوة القادمة في الكرة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

ورداً على التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في شهر أبريل الماضي بما رفع سقف الطموحات، قال: الحدث كان فريداً بالعودة إلى منصة التتويج بعد غياب سنوات طويلة، لكننا لا نريده أن يكون مناسبة واحدة فقط، نواصل العمل في النادي من أجل المنافسة في كل عام في البطولات التي نشارك فيها. واعتبر أويارزابال، أن فريقه بات يحظى بمعرفة في جميع أنحاء العالم، يحاول البناء عليها خصوصاً في التواصل مع دولة الإمارات، من خلال قدرة الفريق على المنافسة في إسبانيا والمشاركة في البطولات الأوروبية، حيث تواجد في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم أيضاً، كما أن عودة دافيد سيلفا للعب في صفوفه وتواجد تشابي ألونسو في الطاقم التدريبي كلها أمور تعكس ما يتم بناؤه هنا.

وفيما يتعلق بالتنوع في قائمة الأندية التي يتواجد لاعبوها في تشكيلة إسبانيا بالوقت الحالي، مقارنة مع السنوات الماضية التي كانت بشكل شبه حصري من برشلونة وريال مدريد، قال: اعتقد أن الجيل الذي مر على الكرة الإسبانية في آخر 10 سنوات، قام بأمور مذهلة للغاية لا أدري هل سنتمكن من الوصول لنفس مستواهم؟ ومنها الفوز بكأس العالم ولقب أمم أوروبا مرتين، لكن في الوقت الحالي فإن المنتخب الإسباني يستفيد من عمل الأكاديميات في الأندية، التي تقدم لاعبين موهوبين في مختلف الأندية بما يجعل الجميع قادر على تمثيل المنتخب.

وفي سؤال تخيلي لو كان ليونيل ميسي اختار الجنسية الإسبانية عوضاً عن الأرجنتينية عندما بدأ مسيرته في برشلونة وتوج بكأس العالم، قال: لربما اختلفت الأمور، لأن الجيل الذي عاصره ميسي وقتها كان استثنائي للغاية، ومن يدري لو تواجد معهم لربما حصد معهم هذا النجاح. وفيما يتعلق العروض التي تنهال على اللاعب في الوقت الحالي، قال: شخصياً أريد الاستمرار مع ريال سوسيداد الذي قضيت فيه مسيرتي بالكامل منذ الطفولة، وأريد أن أصبح لاعب أفضل، وأنا في المكان الأفضل للنمو، كلاعب النادي يدعمني وأحاول مساعدة الفريق على التطور أيضاً لذلك تركيزي على ريال سوسيداد فقط.

وشكر اللاعب زملائه على دعمهم له لتنفيذ ركلة الجزاء التي قادت ريال سوسيداد للتتويج بلقب كأس الملك، رغم أنه أهدر قبلها ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي. وفيما يتعلق بحصوله على شهادة جامعية في إدارة الأعمال خلال لعبه كرة القدم، قال: عندما بدأت مسيرتي الكروية لم أعرف هل سأستمر أم لا، لذلك وضعت خيارات أخرى في الحياة، الدراسة ساعدتني على التفكير بأمور أخرى بعيداً عن كرة القدم، وعند نهاية مسيرتي ربما استفيد من هذه الشهادة للقيام بأمر آخر.