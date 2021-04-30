رقم «تاريخي» في طريق «العنابي» إلى دور الـ16 الآسيوي

سلطان آل علي (دبي)

تأهّل الوحدة رسمياً إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، لكنه لم يكتف بذلك، بل حقق أرقاماً تاريخية تُخلّد في تاريخ البطولة، وأنهى الوحدة دور المجموعات ثانياً، وفي رصيده 13 نقطة خلف بيرسبوليس الإيراني الذي يملك 15 نقطة.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ المسابقة منذ 2003، وشاهدنا أصحاب المركز الثاني في مجموعاتهم، سنجد أنّ الوحدة يملك ثاني أعلى رصيد بين كل الأندية على مر التاريخ والأعلى على غرب القارة. ويبقى الأول وصاحب الرقم القياسي هو نادي يوكوهاما أف مارينوس الياباني، والذي حقق 15 نقطة في نسخة 2004، ورغم ذلك لم يتأهل بسبب النظام السابق.

ويعد الوحدة الفريق الثامن الذي يجمع 13 نقطة وينهي دور المجموعات وصيفاً، فهو في الواقع يتساوى مع 7 أندية أخرى حققت نفس الرقم، وهي سباهان الإيراني وسوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي والسد القطري وشاندونج لونينج الصيني وباختاكور الأوزبكي والهلال السعودي وتيانجين كوانجيان الصيني.

وسجّل الوحدة رقماً جديداً للأندية الإماراتية، حيث إنه لم يسبق لأي نادٍ أن جمع 13 نقطة وهو في المركز الثاني، بل في الواقع هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم للأندية الإماراتية بشكل عام في المسابقة. فلا يزال رصيد الجزيرة في 2012 وتأهله متصدراً لمجموعته بـ16 نقطة هو الرقم القياسي، ومن بعده يأتي العين في 2006 والوحدة في 2007 و2019 والآن في 2021 وفي رصيدهم 13 نقطة، وهذا يعني أنه من بين أفضل 5 مشاركات لأندية الإمارات في دور المجموعات، ونجد الوحدة حاضراً في 3 مشاركات من الخمسة.

أرقام مميزة

وحقق الوحدة 4 انتصارات متتالية على الريان ذهاباً وإياباً وبيرسبوليس وجوا ضمنت له التأهل بعد البداية المتعثرة بالتعادل والخسارة، وهذه ليست المرة الأولى فقد سبق وانتصر في 4 مباريات متتالية بنسخة 2019 وحينها هزم الاتحاد السعودي ثم الريان ذهاباً وإياباً ثم لوكومتيف طشقند الأوزبكي.

ومن بين الأندية الإمارات لم يستطع أحد تحقيق هذا الرقم سوى العين في مرتين كذلك، الأولى في 2003 عندما فاز على الهلال والسد واستقلال طهران وداليان شيدا الصيني توالياً ثم حقق اللقب. والثانية في 2014 عندما انتصر ذهاباً وإياباً على الجزيرة وكرر الأمر مع الاتحاد السعودي.كما يمتلك الوحدة أقوى خط دفاع في البطولة باستقباله 3 أهداف فقط (بالتساوي مع تراكتور الإيراني) وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، في حين أن تراكتور حافظ على شباكه في 5 مباريات.