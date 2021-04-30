«اسينشيال كوالتي» يغازل اللقب الأول لجودلفين في «ديربي كنتاكي»

محمد حسن (دبي)

يطمح مهر جودلفين غير المهزوم «اسينشيال كوالتي» في تحقيق أول فوز للفريق الأزرق بلقب سباق ديربي كنتاكي الكلاسيكي، الذي يقام غداً بنسخته الـ147 بمضمار شيرشل داونز بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر «ديربي كنتاكي» الأقدم في العالم، والأعرق في الولايات المتحدة، حيث كانت انطلاقته في عام 1875، وهو من سباقات الفئة الأولى ومخصص لفئة الخيول التي يبلغ عمرها 3 أعوام، ويشارك في السباق أغلى خيول العالم وأكثر جودة. ويمتلك «اسنشيال كوالتي»، بإشراف براد كوكس وقيادة لو سايز، سجل ناصع البياض، ويمثل أفضل فرصة لجودلفين للفوز في هذا السباق العريق، الذي يشكل الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي، عقب سباقات تحضيرية مثالية إلى المنافسة بالسباق الكلاسيكي الممتد لمسافة 10 فيرلونج، وفي رصيده فوزان في عمر الثلاث سنوات أظهرا تنوع قدرات وبسالة جواد الإنتاج المحلي المنتسب للفحل «تابت».

ويشارك في السباق 20 جواداً، تضم صفوة الخيول الأميركية لعمر الثلاث سنوات، وعلى ممثل جودلفين كسب المواجهة أمام خيول قوية مثل «روك يور وورلد» الفائز بديربي سانتا انيتا في أبريل، وهناك «هايلي موتفيتد» صاحب المركز الثاني خلف «اسينشيال كوالتي» في سباق بلو غراس ستيكس، وأيضاً الفائز بديربي فلوريدا «نون اجيندا»، فيما يدفع المدرب الأميركي الفائز بالسباق ست مرات، بوب بافرت بالمهر «ميدينا سبريت» صاحب المركز الثاني في سانتا أنيتا داربي.

من ناحية يشهد مضمار نيوماركت ببريطانيا اليوم سباق 1000 جينيز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي تبلغ مسافته 1600 متر، بمشاركة أفضل مهرات الثلاث سنوات في أوروبا. وتتصدر الفرس «الكحول فري» الترشيحات لنيل اللقب الغالي، بعد فوزها المستحق في تحدي فريد دارلينج ستيكس للفئة الأولى في مضمار نيوبري الأسبوع الماضي. ومن الخيول المتحدية على اللقب «بريتي جورجس» الفائزة على ذات المضمار والمسافة، بإشراف جوزيف أوبراين، وهناك «سانتا باربرا» للمدرب المخضرم ايدان أوبراين بطل آخر نسختين من السباق مع «هيرموسا» (2019) و«لوف» (2020).