11 «ودية رمضانية» تُجهز الأندية لاستئناف «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب دوري الخليج العربي إلى معاودة نشاطه بعد التوقف الأطول في الموسم الحالي 2020-2021، والذي استمر لنحو شهر كامل منذ نهاية الجولة 23 في 3 أبريل الماضي، وحتى موعد استئناف المسابقة بإقامة مباريات الجولة 24، والمقررة يوم الاثنين المقبل 3 مايو.

وتوقف دوري الخليج العربي لنحو شهر بداعي أيام «الفيفا» والتي خاض فيها «الأبيض» تجربة ودية أمام الهند 6-0 في 29 مارس الماضي، أعقبتها المشاركة القارية لسفراء الخليج العربي في دوري أبطال آسيا 2021.

وشهد دوري أبطال آسيا الوداع المبكر للعين من الدور التمهيدي بالخسارة أمام فولاد أصفهان 0-4، وخروج شباب الأهلي من الدور الأول في المجموعة الأولى، فيما تأهل الشارقة لدور الستة عشر بتصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وعاد الوحدة ببطاقة التأهل عبر بوابة أفضل الثواني برصيد 13 نقطة من مدينة جوا الهندية، والتي استضافت مباريات المجموعة الخامسة.

وبعيداً عن سفراء الخليج العربي في دور المجموعات لأبطال آسيا (الشارقة، الوحدة، شباب الأهلي)، عمدت أغلب بقية الأندية إلى خوض تجارب ودية خلال فترة التوقف الحالية، والتي تزامنت مع شهر رمضان المعظم، وذلك لضمان التحضير الجيد لمباريات «الحسم» في الجولات الثلاث المتبقية.

وتشهد الأمتار الأخيرة لدوري الخليج العربي منافسة محتدمة بين الجزيرة المتصدر برصيد 50، وبني ياس الوصيف برصيد 49 على لقب بطل الدوري، في الوقت الذي تملك فيه أندية شباب الأهلي 43، الشارقة والنصر 42 «نظرياً» فرصاً ضئيلة للمنافسة. في المقابل، يحتدم التنافس في قاع الترتيب بين فرق حتا 9 صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، الفجيرة صاحب المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، وعجمان الـ 12 برصيد 14 نقطة أيضاً، لتجنب الهبوط والاستمرار في دوري الكبار في الموسم المقبل، والذي يشهد تواجد العروبة بطل دوري «الأولى»، والإمارات العائد بوصافة ترتيب دوري الهواة.

وغلفت «السرية» طابع معظم المباريات الودية للأندية التي فضل بعضها عدم الإعلان عن المباريات الإعدادية أو النتائج، وبدا من اللافت غياب بني ياس عن خوض التجارب الودية المعلنة، فيما فضل حتا عدم خوض أية تجارب ودية.

وبرزت خلال فترة التوقف 11 تجربة ودية تنوعت ما بين المواجهات المباشرة لأندية دوري الخليج العربي، والمباريات الودية أمام فرق دوري الأولى والثانية، وخاض الجزيرة متصدر الترتيب ثلاث مباريات فاز في الأولى على الظفرة 4-1، وخسر الثانية أمام اتحاد كلباء 1-2، قبل أن يخوض ثالثة أمام الفجيرة 2-1.

وقاد البرازيلي كايكي جيسوس مهاجم النصر «المقيم» فريقه إلى التفوق على ضيفه «جلف أف سي» بطل دوري الدرجة الثانية بهدف وحيد، في التجربة الودية الوحيدة لـ«العميد»، بدوره خاض الوصل مباراتين أمام أمام دبا الفجيرة 3-1، وعجمان 4-2، وشهدت ودية «النواخذة» إصابة ناصر محمود ليجري الإعلان عن غيابه لنحو 6 أشهر عن «الإمبراطور».