سالم عبدالرحمن في صدارة «الشارقة الدولية للشطرنج»





الشارقة (الاتحاد) تصدر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وانطلقت أمس الخميس بقاعة النادي، وتستمر على مدار 3 أيام بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة، من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية. وجاءت صدارة سالم بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 5 نقاط من 5 جولات، حيث فاز على الأستاذ الدولي الكبير فيوريل والدولي السوري طلال حلواني وإبراهيم سلطان وعلى عبد العزيز وديماكلنج أوليفر، وجاء ستراتوس جريفاس في المركز الثاني برصيد 4.5 نقطة، فيما احتل المركز الثالث 4 لاعبين هم أوليفر ديميكلنج فلبين وبابلان روكي ومخلص العدناني، ومرتضى على من باكستان برصيد 4 نقاط لكل منهم. كان الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، قد افتتح منافسات النسخة 26 من البطولة، وبحضور الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني بالنادي، وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحسان توردلييف رئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي. وأكد الشيخ سعود المعلا أن البطولة تقام على الرقعة بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 سنة، بعد أن استمرت بطولات «الأونلاين» لما يزيد على عام ونصف، حيث اتخذت إدارة النادي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم عمل الفحوصات اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة والالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية والوقائية. وأضاف: تنظيم هذه البطولة وإعادتها فوق الرقعة من جديد، يستهدف توفير فرصة مهمة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم، لتبوء منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة، بعد أن يتعافى العالم من الجائحة، حيث تعبر البطولة بداية مبشرة للمجتمع الرياضي والشطرنجي.