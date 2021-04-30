42 نقطة لدورانت تمنح «نتس» الانتصار الـ42

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل كيفن دورانت 42 نقطة في أعلى رصيد له هذا الموسم، وأضاف إليها 10 تمريرات حاسمة، ليقود بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية لفوزه الرابع تواليًا بإسقاطه مضيفه إنديانا بيسرز 130-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وسجل دورانت 22 نقطة في الربع الثالث وساهم في الفوز الـ42 لفريقه هذا الموسم مقابل 20 هزيمة، بعد أن ضمن منتصف الأسبوع بلوغ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وعانى بروكلين نتس من العديد من الإصابات هذا الموسم، حيث يستمر غياب نجميه جيمس هاردن وكايري أرفينج، لكنه أظهر أنه يتمتع بدكة قوية، حيث استمر في حصد الانتصارات على الرغم من أنه نادرًا ما تمكن من الزج بالتشكيلة الأساسية كاملة، والتي تضم الثلاثي سويًا. وخاض هاردن، أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والذي يعاني من إصابة في الفخذ، 4 مباريات فقط في شهر أبريل. ونجح دورانت في تسجيل 16 رمية من 24 محاولة ضد إنديانا بيسرز في ثامن مباراة بدأها أساسيًا منذ غيابه قرابة شهرين بداعي إصابة في الفخذ.

وأضاف أليز جونسون 20 نقطة و21 متابعة من دكة البدلاء، فيما تجاوز لاعبو بروكلين الأساسيون جميعًا عتبة العشر نقاط، حيث سجل كل من جيف جرين، جو هاريس ولاندري شاميت 14 نقطة، وأضاف تايلر جونسون 11. وبات نتس يتقدم بمباراة ونصف عن فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز وصيف الشرقية، الذي ضمن أيضًا تأهله إلى الأدوار الإقصائية.

من جانب الخاسر، سجل كاريس ليفيرت 36 نقطة، وأضاف إدموند سامر 16 ودونج ماكديرموت 15 لإنديانا بيسرز، الذي خسر جهود صانع الألعاب مالكولم بروغدون في الربع الثاني لإصابة في الفخذ. ومني إنديانا بيسرز بالخسارة الـ29 هذا الموسم مقابل 33 فوزاً في المركز التاسع في المنطقة الشرقية، حيث يأمل إنهاء الموسم المنتظم في مركز يخوّله خوض ملحق البلاي أوف، متخلفًا بمباراة عن تشارلوت هورنتس الثامن وأمام واشنطن ويزاردز العاشر.

ويكفي الفريقان اللذان يحتلان المركزين السابع والثامن فوزًا واحدًا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية مقابل اثنين للمركزين التاسع والعاشر. في ديترويت، سجل تيم هاردواي أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية مع 42 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز 115-105 على بيستونز.