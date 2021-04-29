«يد الشارقة» بطل كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة





رضا سليم (دبي)

احتفظ فريق الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جرت بينهما بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وحضر المباراة النهائية والتتويج خالد المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلى سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وراشد عتيق الهاملي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدد من الأعضاء.

وتم تكريم أحمد صقر هداف المواطنين، وعبدالجليل معاشو هداف الأجانب في مسابقة الدوري. جاءت المواجهة قوية بين الفريقين وتكرر التعادل عدة مرات خلال الشوط الأول، ورغم تقدم الشارقة 6-4 و8-6، إلا أن الجزيرة عاد وتقدم 9-8، ثم تعادل 9-9 وظهر أحمد حسن حارس مرمى الجزيرة بمستوى متميز، وتصدى للعديد من تسديدات علي زين وعلي ميرزا، كما تصدى لعدة رميات جزائية ببراعة، وعاد أحمد عبدالله ليضع الملك الشرقاوي في المقدمة 10-9 في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل سعود سليمان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 12-12.

استمرت المواجهة متكافئة في بداية الشوط الثاني بتقدم الجزيرة 13-12 وتعادل الشارقة وتقدمه من جديد 15-13، ورفع النتيجة إلى 18-16 في الدقيقة 12، وحصل طارق شاهين لاعب الشارقة على البطاقة الحمراء نتيجة تسديد رمية الجزاء بطريقة خاطئة في اتجاه الحارس، وعادت النتيجة إلى 21-21 في الدقيقة 20 ووصلت إلى 25-25 في الدقيقة الأخيرة، حتى حسمها علي زين في الثواني الأخيرة، وأنهى المواجهة لمصلحة الشارقة 26-25. وأدار المباراة الدولي عمر الزبير والقاري محمد ناصر، وعلى الطاولة ربيع خميس ونبيل خميس، والمراقب فاضل غلوم.