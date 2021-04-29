تين كات: الوحدة حقق الأهم بالتأهل القاري

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رغم الفوز والتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عاتب الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة فريقه على إهدار كم كبير من الفرص أمام مرمى جوا الهندي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وقال: أهدرنا كماً كبيراً من الفرص، لكننا فزنا وتأهلنا وهذا الأهم، وفريق جوا لم يكن هو الذي واجهنا بالدور الأول من مباريات المجموعة، حيث افتقد عدداً من اللاعبين المهمين للأوضاع الحالية في الهند والسفر بسبب جائحة كورونا، لكنه رغم ذلك قدم مباراة دفاعية جيدة، وخاصة حارس مرماه دريج سينج، الذي منع أهدافاً بالجملة، وهو حارس مميز أتمنى له السلامة من الإصابة التي تعرض لها والتوفيق في مسيرته الكروية.